«Людям нечего есть. Нечем кормить детей»: фонду из Башкирии нужна помощь

Директор фонда Екатерина Новоселова обратилась к жителям республики с просьбой помочь в ситуации с угрозой распространения коронавируса. По ее словам, в настоящее время нуждающихся в поддержке стало еще больше, чем обычно, а желающих помочь меньше.

«И это не просьбы уже, а крики о помощи. Людям нечего есть. Нечем кормить детей. Такого, чтобы нас одновременно по 15-20 семей просили о продуктовой помощи, не было давно. Наверное даже никогда. Многие мамы подрабатывали, кто-то уборкой, кто-то сиделкой, сейчас они все остались без подработки. У всех их огромные семьи сейчас в полном составе дома, кто-то раньше питался в школе, в садике, и это, как оказалось выручало, а сейчас продуктов тратится больше», – рассказала она.

Фонд «Два крыла» поддерживает людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не могут справиться с ней в одиночку. В основном среди подопечных — многодетные, малоимущие, одинокие мамы или папы, а также мамы детей-инвалидов, бабушки и дедушки, на чьем попечении остались внуки.

«Мы помогаем вещами и одеждой, поддерживаем продуктами, ищем или покупаем лекарства, бытовую химию и предметы гигиены. Просьбы о помощи мы публикуем в ленте нашей группы. В постах на стене описывается ситуация и способы, которыми можно помочь. Там же мы выкладываем отчеты», – сообщила руководитель учреждения.

Екатерина отметила, что у фонда сейчас нет возможности помогать, так как откликаться на призывы стало намного больше людей. Сейчас на его счету абсолютно пусто. Желающие оказать содействие могут купить продуктовые наборы и передать представителям фонда или же перевести деньги на счет организации. Уточнить всю информацию можно по телефону 8 987 148 68 00.

Помочь можно через сайт фонда. Или на карту Сбербанка: 2202 2003 3023 2099

Реквизиты фонда для перевода денежных средств:

Номер счета: 40703810606000002828

ИНН: 0276947920

БИК: 048073601

Корр. Счет: 30101810300000000601

Наименование Банка: ПАО СБЕРБАНК