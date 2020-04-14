«Как говорится, на троечку»: глава Башкирии дал оценку дистанционному образованию

Радий Хабиров обратился к родителям учащихся в школах на странице своих социальных сетей. Глава признал, что в регионе при запуске дистанционного обучения изначально не все прошло гладко.

«Для меня будущее - это в первую очередь наши образованные и конкурентоспособные дети. А для этого они должны учиться! Первую неделю я честно сказал, что мы дистанционное образование отработали плохо, как говорится, на троечку», – написал Хабиров.