«Как говорится, на троечку»: глава Башкирии дал оценку дистанционному образованию
14 апреля, 18:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: Скриншот страницы Радия Хабирова
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Руководитель региона попросил родителей школьников обращаться к нему.
Радий Хабиров обратился к родителям учащихся в школах на странице своих социальных сетей. Глава признал, что в регионе при запуске дистанционного обучения изначально не все прошло гладко.
«Для меня будущее - это в первую очередь наши образованные и конкурентоспособные дети. А для этого они должны учиться! Первую неделю я честно сказал, что мы дистанционное образование отработали плохо, как говорится, на троечку», – написал Хабиров.
Он также отметил, что власти республики сделали выводы, благодаря чему количество онлайн-уроков увеличилось с 25 до 35 тысяч в неделю, охвачено уже 312 тысяч учеников из 488. Он также попросил родителей рассказать о том, как обстоят дела у детей на самом деле.
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