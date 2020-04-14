Индекс самоизоляции в Москве достиг 4,3

По состоянию на 1:00 индекс самоизоляции был самым высоким. Он составлял 4,9. Однако к 6 утра показатель снизился до 4,7.

Отмечается, что индекс показывает, сколько людей в данный момент находятся на улицах. Когда он составляет 4-5, на улицах нет практически никого.