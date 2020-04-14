Еноты-полоскуны вновь появились в Санкт-Петербурге

«В реки Санкт-Петербурга стали возвращаться огромных размеров ультра-еноты полоскуны, - сообщил Соловьев. - Они пробираются по пустому вечернему городу к набережным и что-то там тихо полощут в воде. Но придет время, что город вновь вернется к жизни, наполнится людьми, а животные будут вынуждены вернуться в лес».