Еноты-полоскуны вновь появились в Санкт-Петербурге

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Художник Вадим Соловьев из Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети разместил очередной коллаж, где изобразил город в день самоизоляции.
На картинке показан енот гигантских размеров, пишет Newia.
«В реки Санкт-Петербурга стали возвращаться огромных размеров ультра-еноты полоскуны, - сообщил Соловьев. - Они пробираются по пустому вечернему городу к набережным и что-то там тихо полощут в воде. Но придет время, что город вновь вернется к жизни, наполнится людьми, а животные будут вынуждены вернуться в лес».
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