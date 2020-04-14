Администрация Уфы прокомментировала, будут ли открыты детские сады в ближайшее время

По словам начальница Управления образования столичной администрации Елены Хаффазовой, в настоящий момент работают дежурные группы в детских садах, и спрос на них растет с каждым днем все больше.

Она рассказала, что 14 апреля в сады пришли 554 ребенка, 13 апреля их было на 34 меньше, 15 апреля станет на 17 больше. Всего, напомним, в Уфе работают 44 дежурные группы.

Чтобы попасть в такую группу, нужно обратиться к заведующей детского садика, там предоставить документы, удостоверяющие личность и справки в с работы.