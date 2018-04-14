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В Уфе автодорога в деревню Дудкино подтоплена водой
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В Уфе автодорога в деревню Дудкино подтоплена водой

Сегодня, 16:43ОбществоЗиля Аскерова
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