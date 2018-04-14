В Уфе автодорога в деревню Дудкино подтоплена водой

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Весеннее половодье стало причиной подтопления дороги в деревню Дудкино.
Сюжеты: Весна в Башкирии
Быстрое таяние снегаможет стать препятсвием для автомобилей. Подтопленный участок занимает примерно 15 метров, здесь стоит вода глубиной 10 см.
На данный момент ситуация находится контролем, происходит перелив автодороги. Спасатели уверяют, что трубы не пострадали, а вода пока не вышла на проезжую часть.
На месте установлено наблюдение, администрация Кировского района также позаботилась о аншлагах с предупреждением для проезжих.
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