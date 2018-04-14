Уфа вышла на первое место в голосовании за “Аллеи славы”

В прошлом году столица Башкортостана заняла пятое место и вошла в список победителей. В мае 2017 года руками сотни уфимцев в сквере 50-летия Октября были посажены деревья. Среди 600 насаждений – туй, можжевельник, кленовые деревья.

Все желающие могут присоединиться и оставить свой голос на сайте http://аллеи-славы.рф. Там же есть возможность выбора деревьев, саженцы которых, в случае победы, достанутс бесплатно.