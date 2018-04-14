Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы

«Разумеется, с интимом»

В редакцию Медиакорсети обратилась девушка, которую пытались завербовать в ряды эскортниц. Представительница некого агентства Moscow Models #13 напрямую предложила сопроводить московского гостя «в красивом мероприятии». Вероятность оказания интим-услуги также не исключалась. «Мероприятие» планировалось в Уфе.

Кратко дали понять суть предложения: «Разумеется, с интимом». За ужин с мужчиной предлагали 20 тысяч, а за ночь в отеле – 80 тысяч рублей. Все - доплатой.

- За день до назначенного дня мероприятия придет наш менеджер. С самого раннего утра у вас будет с ним встреча, он все разъяснит еще раз ответит на оставшиеся вопросы. Далее у вас следует шоппинг. На шоппинг вам выделяется карта с лимитом 100 тысяч рублей. На эту сумму вам необходимо приобрести: одежду основного гардероба (платье, туфли), нижнее белье, вещи, дополняющие образ (клатч, украшения). На следующий день, в день мероприятия. С утра у вас будет запись в салон красоты, для наведения мейкапа и прически.

После обеда - знакомство с клиентом. Вечером фуршет в ресторане. После фуршета клиент рассчитывает на продолжения вечера в отеле. Доплата 80.000 рублей.

Все деньги Вам выдает наш менеджер лично в руки. Оплата наперед. Перед рестораном и перед отелем, - разъяснили ошарашенной пользовательнице соцсети.

Рассказать подробнее кем является клиент, отказались. Девушка сумела выяснила, что он некий 36-летний московский бизнесмен.

Из разговора также выяснилось, что такого рода мероприятия в Уфе проходят не впервые.

Встреча с девушкой прописана в райдере

Блогер Кабзон, организующий мероприятия разных уровней, знаком с желаниями богатых мужчин не понаслышке.

- Я, как человек, занимающийся организацией мероприятий, участниками которых являются в том числе не бедные мужчины – бизнесмены, спортсмены, спортивные функционеры из Москвы и зарубежья, в курсе того, что у них зачастую прямо в райдере написано: встреча с девушкой или эскорт-услуги. Как организаторы мероприятий мы, естественно, говорим, что этим не занимаемся, пусть в соответствующих эскорт агентствах ищут. Кстати, раньше, лет уже много назад, самые красивые, ухоженные и дорогие девушки тусовались в гостинице «Башкирия». Это, пожалуй, ни для кого не секрет, по крайней мере, кому надо, тот знал, кого и где найти. Другое дело, что в Уфе с эскортом, полагаю, сложно: если кому-то надо, тот вынужден обращаться в так называемые «проституточные», а там уже по требуемым критериям находят девушек. Но в Уфе, думаю, ситуация с этим делом лучше, чем в условном Октябрьском, - рассказывает он.

"Если у мужика достаточно денег и он готов платить за то, чтобы вокруг него крутилась красивая девушка, а эта девушка не против и ее никто не заставляет – почему нет? И у таких людей есть свой личный условный «Листерман», который по приезду заказчика в тот или иной город, организует его досуг. А насколько глубоко эскорт может зайти, пусть уж каждый сам решает. И здесь я также не вижу ничего предосудительного", - считает блогер.

Как разъяснил нам юрист Рамиль Фархтдинов, эскорт-услуги не подразумевает под собой интим. Если девушку заранее готовят к сексу и платят за это - это уже проституция и, соответственно, нарушение закона.

Эскорт-агентства скрываются под видом модельных агентств

Модельные агентства и эскорт-агентства – разные сферы бизнеса, однако, частенько трудно их отличить друг от друга. В основном, девушек, согласных на эскорт, находят именно среди моделей. Это подтверждает и директор агентства «Статус» Сания Тимасова.

- В Уфе эскорт-агентства редко встречаются, но в Москве почти каждое второе модельное агентство занимается эскортом. Порой трудно отличить первого от второго. Под видом модельного агентства эскорт-агентства набирают девушек и подбивают красавиц заниматься не тем, что они предлагали изначально, - прокомментировала она. – Я несколько раз наталкивалась на непонятные уфимские сайты. В таких случаях сразу сообщаю своим воспитанницам и призываю быть аккуратными.

Миляуша Хайбуллина

По словам нашей собеседницы, при БРО “Опора России” существует экспертный совет по защите прав моделей, куда входят руководители крупных агентств.

Предложениями оказать эскорт-услуги обращаются не только моделям, но и артисткам балета, танцовщицам. Об этом рассказала солистка государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Миляуша Хайбуллина.