В Уфе общественники вышли на пикет после пожара в усадьбе Бухартовских

Сегодня, 14 марта, в полдень начался пикет возле исторической усадьбы Бухартовских, в которого накануне поздно вечером произошел сильный пожар.

С инициативой провести данный пикет выступили члены Совета по правам человека при главе РБ. В частности, среди участников пикет были замечены члены СПЧ Эльза Маулимшина, Наталья Павлова, Руслан Валиев и Кристина Абрамичева.

На самодельных плакатах, которые они держат в руках, написаны резкие обращения к властям, которые не обеспечили сохранность памятника архитектуры.

О высокой вероятности пожара в этом доме, в котором постоянно обитали бездомные, общественники говорили давно и не раз обращались к властям с просьбой озаботиться его охраной. Однако никакой ответной реакции, кроме обещаний на словах, ни от региональных, ни от городских властей не последовало.

В качестве одной из версий причин пожара общественники также рассматривают намеренный поджог, хотя на пятачке, который занимает усадьба Бухартовских, по мнению многих, можно мало что построить.