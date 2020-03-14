В Башкирии сбежавшие мальчишки-путешественники вернулись домой

Накануне, 13 марта, сало известно, что 11-летний Артем Иванов и 13-летний Озгюр Ямакаев, объявленные в розыск 12 марта, вернулись домой. Об этом в соцсетях сообщил руководитель движения «Поиск детей-Башкортостан» Павел Нестеров.

Напомним, мальчиков искали больше суток. В последний раз перед исчезновением их видели в 13.30 12 марта. У приятелей были с собой мобильные телефоны, но на звонки близких они упорно не отвечали.