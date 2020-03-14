В Башкирии хотят установить входящий фильтр от коронавируса в дверях организаций

Накануне, 13 марта, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Пахомова в беседе с корреспондентом кумертауской телекомпании «Арис» сообщила о том, что ее служба выступила с инициативой установить в тамбурах во все организации входящий фильтр для защиты от коронавируса.

Такое заявление чиновница сделала, комментируя госпитализацию двух жителей Кумертау, почувствовавших недомогание после возвращения из Италии.

Входящий фильтр, по словам Татьяны Пахомовой, может представлять собой бесконтактный термометр, фиксирующий температуру тела всех попадающих внутрь помещения людей. Особенно, по мнению специалистов, такая мера защиты необходима в учебных заведениях.

Результаты анализов кумертауских пациентов должны быть известны сегодня.

Госпитализированные ранее в Уфе женщина и девочка, которые также заболели после возвращения из Европы, уже убедились, что у них коронавируса нет.