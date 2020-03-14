Ужасы в Башкирии: гололед, коронавирус и обман, буллинг, деньги и в Сибае вновь туман

Уходящая неделя, хоть и была укороченной из-за праздничного выходного, но зато успела вместить в себя столько событий, что к субботе казалось, будто она никогда не кончится. При это основные события можно разделить на несколько тематических блоков.

1. Гололед и прочие погодные напасти

Выходной понедельник был омрачен чудовищным гололедом, превратившим многие улицы буквально в «дороги смерти». Люди боялись выйти даже в магазин. Травмпункты не успевали принимать новых пациентов с переломами, ушибами и вывихами.

На городской оперативке в среду первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов устроил разнос главам муниципалитетов, которые не спешили наводить порядок на улицах, пока население выживало на гололеде как могло.

- Надо ходить по району, а не ездить! – сурово напутствовал Хусаинов и обещал подчиненным в перспективе ещё более жесткий разбор полетов. Но тут в небесной канцелярии, видимо, сжалились над своими уфимскими «братьями меньшими», и гололед начал стремительно таять. Теперь чиновникам и по городу ходить не страшно, и на оперативках можно честно смотреть руководству в глаза.

2. «БашРТС» и все-все-все

В начале недели стало известно, что ушел со своего поста прежний директор компании «БашРТС», которую многие считают ключевым антигероем истории с корректировками платежей за отопление. Напомним, эти самые корректировки с подскочившими суммами чуть не довели до инфаркта многих горожан. По официальной версии, увольнение Ильи Гордеева не связано с этой скандальной ситуацией. Может, и так.

Но вот полицейское преследование общественника Альберта Рахматуллина однозначно связано именно с организацией недавнего митинга «Стоп БашРТС». В ответ на полученную повестку активист решил устроить новый митинг.

Тем временем БашРТС и иже с ним наконец-то удосужились донести до широких масс населения смысл происходящего с платежками. Как говорится, не прошло и года. По странному стечению обстоятельств произошло это на следующий день после нагоняя, полученного представителями БашРТС и ЕРКЦ на оперативке в мэрии Уфы.

3. Опять зафонил Сибай

Не дают о себе позабыть УГОК и его владелец – УГМК. Сначала бывший глава УГОК, а ныне депутат Госсобрания РБ Яудат Биккинов в Госсобрании вдруг заявляет о намерении возобновить разработку Сибайского карьера после победы над очагами тления.

Потом выясняется, что руководство УГМК, мягко выражаясь, ввело в заблуждение Сибай и сибайцев, а самое главное – главу Башкирии Радия Хабирова, когда обещало до конца 2019 года перечислить в городскую казну 200 млн рублей.

Свое мнение о представителях УГОК И УГМК прямолинейно и безапелляционно высказал наш колумнист – известный эколог и публицист, профессор, доктор химических наук Марс Сафаров. А он это умеет делать!

4. Кому нужны сироты?

Члены Совета по правам человека при главе РБ попытались провести круглый стол, чтобы рассказать о том, какими способами можно решит проблему предоставления жилья сиротам. Несколько спутала им карты героиня прошлой недели Наталья Зырянова, которая после участия в ток-шоу на Первом канале воспряла духом и объявила войну чиновникам.

К сожалению, несмотря на заверения участников круглого стола, гордиться пока особо нечем. Более того – есть, чем стыдиться, поскольку еще одному сироте Фирдаусу Шайхутдинову из Белорецкого района, 10 лет добивающемуся жилья от государства, вновь отказали в суде.

5. Коронавирус не дремлет

К концу недели достигла своего апогея нервотрепка, связанная с коронавирусом. Панические настроения, возникшие после объявления всемирной пандемии, подогрели новости о обнаружении всё новых подозрительных случаев недомогания у людей, недавно вернувшихся из Италии: сначала женщины и девочки-подростка в Уфе, а потом еще двух человек в Кумертау. Пока самые худшие подозрения не подтвердились.

6. Резонансные суды

Два резонансных судебных процесса на этой неделе вновь попали в топ-пятерки новостей.

Бывший полицейские, осужденные за пытки Венера Мардамшина в Нефтекамске, потребовали отменить приговор.

А проститутка, проходившая в качестве пострадавшей по делу об изнасиловании, вновь появилась на центральном телевидении и заявила, что боится за свою жизнь после того, как обвиняемый в нападении на нее молодой нигериец Айо Осиа был освобожден в зале суда.

7. Вечные, к сожалению, темы

Под занавес недели на первый план вышло чудовищное ЧП – пожар в исторической усадьбе Бухартовских в Уфе. Очень хочется верить, что старинное здание не сильно пострадало.

А также хочется верить, что следующая неделя будет богата на позитивные новости.