«Последствия нужно минимизировать»: глава Башкирии обещал сообщать всё о коронавирусе
Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба.
Сегодня, 14 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях обратился к жителям республики с сообщением о ситуации с коронавирусом.
Сначала днем в Уфе состоялось заседание оперативного штаба, затем Радий Хабиров написал пост в соцсетях. Прежде всего, он пообещал, что будет сообщать правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
В частности, Радий Хабиров твердо заявил, что в случае появления таких больных всеобщими усилиями этим удастся справиться, но последствия будут минимизированы.
Для этого готовится разветвленная сеть для лечения зараженных, если они появятся.
В понедельник добавится количество операторов на горячей линии по теме коронавируса, её номер, напомним, 8 (347) 286-58-27
Для снятия напряженности минздрав РБ будет ежедневно проводить брифинги и предоставлять всю достоверную информацию о ситуации.
Массовые мероприятия, несмотря на отсутствие зарегистрированных заболевших, в республике будут ограничены.
Для служащих вводится запрет на выезд за рубеж, а командировки по регионам России будут сведены к минимуму.
Чтобы не впадать в панику, Радий Хабиров также посоветовал поменьше доверять слухам и обращаться к официальной информации.