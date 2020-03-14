«Последствия нужно минимизировать»: глава Башкирии обещал сообщать всё о коронавирусе

Сегодня, 14 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях обратился к жителям республики с сообщением о ситуации с коронавирусом.

Сначала днем в Уфе состоялось заседание оперативного штаба, затем Радий Хабиров написал пост в соцсетях. Прежде всего, он пообещал, что будет сообщать правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.

В частности, Радий Хабиров твердо заявил, что в случае появления таких больных всеобщими усилиями этим удастся справиться, но последствия будут минимизированы.

Для этого готовится разветвленная сеть для лечения зараженных, если они появятся.

В понедельник добавится количество операторов на горячей линии по теме коронавируса, её номер, напомним, 8 (347) 286-58-27

Для снятия напряженности минздрав РБ будет ежедневно проводить брифинги и предоставлять всю достоверную информацию о ситуации.

Массовые мероприятия, несмотря на отсутствие зарегистрированных заболевших, в республике будут ограничены.

Для служащих вводится запрет на выезд за рубеж, а командировки по регионам России будут сведены к минимуму.