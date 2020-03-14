«Не твой праздник, а наш!»: Ляйсан Утяшева поздравила мужа Павла Волю с днем рождения
Гимнастка и телеведущая опубликовала поздравление в своем инстаграме.
Сегодня, 14 марта, известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева на своей странице в интаграме поздравила своего мужа – шоумена Павла Волю с днем рождения.
Ляйсан вложила в поздравление много эмоций, и оно получилось очень трогательным.
«Самый лучший человек... Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на земле... Сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы —это самое любимое). Будь счастлив! Любим! Люблю! И, как говорят классики: :«Я люблю тебя до слез, без ума люблю!».
Напомним, пристальное внимание жителей Башкирии к жизни Ляйсан Утяшевойй объясняется тем, что она является уроженкой нашей республики. Ляйсан родом из поселка Раевский Альшеевского района. У них с Павлом Волей двое детей.
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Самый лучший человек ... Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на земле ... сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы —это самое любимое) 🥰 Будь счастлив! Любим! Люблю❤️ И как говорят классики 😂 :«Я люблю тебя до слез ....без ума люблю...!»💗
Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)