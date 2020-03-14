«Не твой праздник, а наш!»: Ляйсан Утяшева поздравила мужа Павла Волю с днем рождения

Сегодня, 14 марта, известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева на своей странице в интаграме поздравила своего мужа – шоумена Павла Волю с днем рождения.

Ляйсан вложила в поздравление много эмоций, и оно получилось очень трогательным.

«Самый лучший человек... Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на земле... Сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы —это самое любимое). Будь счастлив! Любим! Люблю! И, как говорят классики: :«Я люблю тебя до слез, без ума люблю!».