Мэрия Уфы отреагировала на пикет после пожара в усадьбе Бухартовских

Сегодня, 14 марта, на сайте мэрии Уфы появилось заявление столичных властей по поводу претензий, прозвучавших от общественников после пожара в исторической усадьбе Бухартовских.

В заявлении говорится, что вице-мэр Евгений Чебаков совместно с представителями муниципалитета Ленинского района провел оперативное совещание по факту пожара. Был проведен также комиссионный обход пострадавшего здания.

По итогам осмотра принято решение ограничить доступ к дома и демонтировать элементы конструкции, которые могу рухнуть. Уточняется, что часть конструкции над тротуарной частью уже ранее была ликвидирована силами спасателей и Службы по благоустройству Ленинского района Уфы.

В мэрии пояснили, что Объект культурного наследия «Городская усадьба Бухартовских», оформленный в муниципальную собственность, состоит из двух частей – главного дома и флигеля. Затем последовало подробное описание мер, которые были приняты городом для его спасения.

Так, 29 января 2019 года флигель выставлялся на торги на право аренды с условием реставрации. Желающих приобрести дом не нашлось, поэтому было принято решение выставить на торги одним лотом главный дом вместе с флигелем. Проводятся мероприятия по подготовке памятников к продаже с торгов с начальной ценой в 1 рубль. В состав конкурсной документации внесена согласованная проектная документация на стадии эскизный проект. Запланирован аукцион по отбору проектировщика.

В декабре прошлого года была также создана рабочая группа по вопросу сохранения исторического облика города.

Отдельно в заявлении отмечено, что данный квартал не предполагалось отдавать под земельную застройку, соответственно подозрения о злоумышленном поджоге дома не уместны.

Напомним, пожар произошел вчера поздно вечером. Сегодня член Совета по правам человека при главе Башкирии провели одиночные пикеты рядом с пострадавшим домом.