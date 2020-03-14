Лица в медицинских масках тоже могут быть распознаны

Председатель правления VisionLabs Александр Ханин сообщил, что биометрические системы, разработанные в России, распознают лица, даже при наличии медицинской маски. Он отметил, что системы научились определять людей с накладными усами и бородой. Также не мешают распознаванию шляпы, шарфы и медицинские маски, сообщает rns.online.

Отмечается, что современные алгоритмы распознают лица по множеству признаков. Если часть из них будет невозможно определить, система будет ориентироваться по оставшимся. Также было отмечено, что российские системы успешно работают в Японии и еще ряде стран Юго-Восточной Азии, где человек в маске на улице не является редкостью.