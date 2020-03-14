Лица Победы. Алексей Мосин: Все поставленные боевые задачи выполнял успешно

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Мосин Алексей Васильевич, 1926 года рождения

Из наградного листа:

«В боях с немецкими захватчиками при прорыве сильно укрепленной обороны немцев в районе деревни Озеране Гомельской области 26 июня 1944 года и при дальнейшем преследовании противника проявил себя смелым и мужественным. При овладении траншеями противника первой и второй линии он метким огнем подавил две огневые пулеметные точки противника, тем самым обеспечил продвижение вперед стрелковой роты. При отражении контратак противника в районе озера Крушиновка он мужественно отстоял свой рубеж обороны. Участвовал в обходном маневре в тыл противника, где уничтожил до 10 немецких солдат.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

В боях с немецкими захватчиками проявил исключительную смелость, умение руководить боем своего пулеметного расчета. 10 октября 1944 года в районе деревни Напюрки отлично поддерживал наступление стрелковых подразделений, обеспечив занятие немецких траншей. В бою за высоту 108,2 метким огнем уничтожил три огневые пулеметные точки противника, в результате чего высота была занята. 11 октября 1944 года его расчет мужественно отразил 4 яростные контратаки противника. 12 октября 1944 года пулеметный расчет первым выдвинулся вперед в районе шоссейной дороги Рожан-Варшава и удерживал занятые позиции до прихода пехоты. Все поставленные боевые задачи расчет выполнял успешно.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях с немецкими захватчиками при прорыве сильно укрепленной обороны в районе деревни Домбровка 14 января 1945 года ворвался в траншеи противника и уничтожил 8 немецких солдат, умело поддерживал наступление стрелковых рот».

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