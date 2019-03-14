Третьяковка открывает выставку работ Ильи Репина благодаря поддержке ВТБ

В Третьяковской галерее состоится выставка работ Ильи Репина. Экспозиция, которая разместится на трех этажах галереи на Крымском Валу, откроет двери для посетителей 16 марта при поддержке ВТБ.
Как сообщают «Новые известия», организаторам удалось выйти на новый уровень межмузейного сотрудничества, что произошло при непосредственном участии генерального спонсора и многолетнего партнера Третьяковской галереи - банка ВТБ. Проект превосходит все другие выставки Репина, поскольку на этот раз диапазон представленных работ очень широк.
«Эта экспозиция является примером музейного партнерства, сотрудничества Третьяковской галереи и Русского музея, который представил все произведения Репина, которые запрашивались, включая гигантское «Заседание Госсовета». Можно представить, какой уровень профессионализма у музейщиков, которые могут без малейшего ущерба для полотна демонтировать его в Русском музее, накатать на вал, доставить в другое помещение, разгрузить, раскатать с вала на подрамник, сделать новую раму по эскизу архитектора выставки Евгения Асса», – отметила Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи.
Экспозиция отображает полувековой период деятельности художника. В нее вошли свыше 300 работ из 35 собраний – более 170 живописных и 130 графических. Кроме известных полотен («Бурлаки на Волге», «Не ждали» и другие) посетители Третьяковки смогут посмотреть почти неизвестные работы мастера, несколько таких картин доставлено из частных коллекций.
Произведения великого живописца будут размещены в хронологическом порядке, что поможет зрителям намного глубже понять творческий путь одного из главных русских художников.
«Репин всегда говорил, что его полотна следует долго рассматривать, и только через это рассматривание, через погружение в пространство картины, в мелочи, вы разгадываете тот очень сложный замысел, который всегда присутствует в картинах Репина», – отмечает Татьяна Юденкова, куратор выставки.
Желающих попробовать разгадать «сложный замысел» уже более 50 тысяч – именно столько билетов продали через сайт Третьяковской галереи. Ретроспектива откроет целую серию выставок, посвященных 175-летию со дня рождения Ильи Репина. В течение двух лет они будут идти в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и художественном музее «Атенеум» в Хельсинки. Цель проекта международного уровня - напомнить о значении творчества художника как для отечественной культуры, так и для искусства Европы.
В Москве выставка будет работать до 18 августа.