Третьяковка открывает выставку работ Ильи Репина благодаря поддержке ВТБ

Как сообщают «Новые известия», организаторам удалось выйти на новый уровень межмузейного сотрудничества, что произошло при непосредственном участии генерального спонсора и многолетнего партнера Третьяковской галереи - банка ВТБ. Проект превосходит все другие выставки Репина, поскольку на этот раз диапазон представленных работ очень широк.

«Эта экспозиция является примером музейного партнерства, сотрудничества Третьяковской галереи и Русского музея, который представил все произведения Репина, которые запрашивались, включая гигантское «Заседание Госсовета». Можно представить, какой уровень профессионализма у музейщиков, которые могут без малейшего ущерба для полотна демонтировать его в Русском музее, накатать на вал, доставить в другое помещение, разгрузить, раскатать с вала на подрамник, сделать новую раму по эскизу архитектора выставки Евгения Асса», – отметила Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи.

Экспозиция отображает полувековой период деятельности художника. В нее вошли свыше 300 работ из 35 собраний – более 170 живописных и 130 графических. Кроме известных полотен («Бурлаки на Волге», «Не ждали» и другие) посетители Третьяковки смогут посмотреть почти неизвестные работы мастера, несколько таких картин доставлено из частных коллекций.

Произведения великого живописца будут размещены в хронологическом порядке, что поможет зрителям намного глубже понять творческий путь одного из главных русских художников.

«Репин всегда говорил, что его полотна следует долго рассматривать, и только через это рассматривание, через погружение в пространство картины, в мелочи, вы разгадываете тот очень сложный замысел, который всегда присутствует в картинах Репина», – отмечает Татьяна Юденкова, куратор выставки.

Желающих попробовать разгадать «сложный замысел» уже более 50 тысяч – именно столько билетов продали через сайт Третьяковской галереи. Ретроспектива откроет целую серию выставок, посвященных 175-летию со дня рождения Ильи Репина. В течение двух лет они будут идти в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и художественном музее «Атенеум» в Хельсинки. Цель проекта международного уровня - напомнить о значении творчества художника как для отечественной культуры, так и для искусства Европы.