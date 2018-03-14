В Петрозаводске молодежь устроила флешмоб в честь «Фотовыборов»

Как написал портал Karelinform.ru, цель флешмоба – поднять настроение местным жителям и пригласить их самих поучаствовать в конкурсе «Фотовыборы». Молодежь признается, что жители столицы Карелии проявили неподдельный интерес к происходящему и задавали много вопросов. Про «Фотовыборы» многие услышали впервые и сразу же захотели поучаствовать. И это не случайно, ведь победителей будут ждать очень ценные призы.

Приуроченный к выборам президента страны конкурс будет проходить в Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге, участвовать в нем может любой желающий. Правила просты: нужно опубликовать в Instagram или на странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию на специальном фоне, который будет расположен на территории избирательного участка. Результаты фотоконкурса можно посмотреть на сайте фотовыборы.рф, там же можно проголосовать и за понравившиеся фотографии других участников.

Организаторы конкурса разыграют в Петрозаводске пять призов: победитель, занявший первое место, получит IphoneX, за второе место полагается ноутбук, за третье – велосипед. «Утешительными» призами за четвертое и пятое место станут планшет и гироскутер.

Немного другая ситуация в Костомукше и Кондопоге: там за второе место призера ждет IPad, за третье место – ноутбук.

Отметим, что фотоконкурс проводится с 18 марта по 1 апреля. Прием работ завершится 20 марта, тогда же жюри приступит к изучению материалов. А 25 марта завершится оценка. Результаты объявят с 24 марта по 1 апреля, после чего наградят победителей.