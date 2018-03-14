В день выборов погода готовит настоящие испытания жителям Башкирии

Башгидромет опубликовал неутешительный прогноз на предстоящие дни, включая выходные. По данным прогноза погоды, ближе к концу текущей недели практически по всей республике напомнят о себе осадки - сначала в виде обычного снега, а потом в виде мокрого снега.

В пятницу, 16 марта, помимо снега, может испортить настроение ветер, который будет усиливаться до 17 метров в секунду.

В субботу, 17 марта, погодные условия ухудшатся еще больше. Ночью снег ожидается в большинстве районов Башкирии, а днем, при температуре 0,-5°, он уже станет совсем мокрым, а когда подмерзнет, то превратится в гололедицу и снежный накат на трассах.