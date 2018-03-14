В Башкирии нашли на дороге невесть откуда взявшегося мертвого крокодила

Сегодня, 14 марта, в соцсетях появилась удивительная новость, которая озадачила очень многих читателей. Подробности сообщило радио Спутник-FМ.

Водитель автомобиля Азмун Фитисов, проживающий в Сибае, сообщил, что обнаружил на зимней дороге Сибай-Мукасово в Баймакском районе республики замерзшего мертвого крокодила.