В Башкирии нашли на дороге невесть откуда взявшегося мертвого крокодила
Сегодня, 17:56ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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Невероятная находка была сделана в Баймакском районе республики.
Сегодня, 14 марта, в соцсетях появилась удивительная новость, которая озадачила очень многих читателей. Подробности сообщило радио Спутник-FМ.
Водитель автомобиля Азмун Фитисов, проживающий в Сибае, сообщил, что обнаружил на зимней дороге Сибай-Мукасово в Баймакском районе республики замерзшего мертвого крокодила.
Сам Азмун Фитисов затрудняется с ответом на вопрос, откуда на трассе мог взяться крокодил. Пользователи соцсетей предположили, что животное мог потерять по пути следования какой-нибудь передвижной зоопарк.
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