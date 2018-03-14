Математик из Уфы борется с раком при помощи забавных рисунков

39-летний Алексей Валиков, который сейчас проходит лечение от глиобластомы в клинике в Германии, нашел действенный способ бороться с хандрой, которая ходит по пятам за онкологическими больными.

- Мой братец - математик из Уфы. В общем, у него глиобластому нашли месяц назад. Это такая очень злокачественная опухоль мозга. Ну в общем, он, чтобы было веселее химиотерапию принимать, делает рисуночки, врисовывая в них капсулы от лекарств. Получается забавно, - рассказала Медиакорсети Виктория.

Рисунки у Алексея и в самом деле получаются очень забавные и заряженные позитивом. Он уже пережил операцию и сейчас проходит первый курс терапии, включающий химиотерапию, облучение и иммунотерапию, так что недостатка в капсулах, которые можно использовать в качестве материалов для творчества, он не испытывает.

- Рак - тема тяжелая, химия тоже штука малоприятная. Но картинки это как-то нейтрализуют, что ли. С одной стороны, тема остается на повестке, с другой стороны, так называемый стиль ChemoComic, который я применил, помогает держать позитивный настрой, - рассказал Медиакорсети Алексей Валиков.

По словам Алексея, рисовать такие своеобразные комиксы он начал после того, как выложил из капсул подобие американской ракеты «Falcon Heavy» поместил ее фотографию в своем твиттере. Потом Алексей стал ежедневно изображать что-то с использованием капсул и выкладывать в соцсети.

- Мне это помогает, каждый день небольшое креативное испытание (особенно учитывая, что я ни разу не художник). Ну, и друзьям в твиттере очень нравится, - пояснил Алексей. - Вчера про эти картинки своим нейроонкологам рассказал. Они в восторге, хотят в какой-то доклад это дело вставить. Один врач рассказал, что у некоторых больных побочные эффекты начинаются уже от того, что они просто смотрят на лекарства.

Алексей закончил УГАТУ, в 2001 году уехал на жительство в Германию. Сейчас проживает в городе Бад Хомбурге, неподалеку от Франкфурта. Работает софтверным архитектором на Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги). Они с женой воспитывают двух сыновей в возрасте 6 и 8 лет. Алексея старается максимально поддерживать семья, включая сестру Викторию и их маму, которая недавно приезжала из Уфы в Германию к сыну. Помогают друзья и коллеги по работе, а также работодатель.

Сейчас Алексей находится на долгосрочном больничном. На облучение в клинику он ездит на такси от медстраховки.

- В остальном я, в общем-то, не ограничен, вполне сам за собой могу ухаживать, - сообщил он.