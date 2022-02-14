Землетрясение в 2,5 балла произошло в Белорецком районе Башкирии

Землетрясение в 2,5 балла произошло в Белорецком районе Башкирии
Землетрясение в 2,5 балла произошло в Белорецком районе Башкирии
Сегодня, 10:12ОбществоВалерия Панаева
Подземные толчки ощущались 9 февраля возле села Зигаза в Башкирии. По данным экспертов, опасности такое землетрясение не представляло, сообщает ЕАН со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга.

Землетрясение в 2,5 балла произошло возле села Зигаза в Белорецком районе Башкирии. По данным Международной системы мониторинга, подземные толчки зафиксированы 9 февраля в 07:16 по Гринвичу или в 12:16 по местному времени. Сила колебания почвы составила 2,5 балла. Обычно землетрясение такой силы ощущают очень чувствительные люди, максимум может замечаться покачивание люстры.

Напомним, похожий случай произошел недалеко от закрытого башкирского города Межгорье 14 декабря 2021 года. Тогда сила колебания почвы составила 2,6 балла. В июне 2020 года землетрясение в 2,3 балла затронуло северную часть Башкирии.

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