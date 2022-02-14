В районе Башкирии сняли режим ЧС из-за болезни рогатого скота

В Башкирии сняли режим чрезвычайной ситуации на территории Баймакского района. Об этом стало известно сегодня, 14 февраля, на оперативном совещании главы республики.
Отмечается, что режим был снят еще седьмого февраля. Он был введен из-за выявленной эпидемии нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Эта болезнь вызывает лихорадку, поражение лимфосистемы, поражение глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.
Напомним, что карантин в Баймакском районе был введен еще 25 ноября, а первый случай заболевания был выявлен 19 числа этого же месяца.