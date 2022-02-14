В Башкирии замначальника районной полиции обвинили в коррупции на 22 млн рублей

В Башкирии замначальника районной полиции обвинили в коррупции на 22 млн рублей
В Башкирии замначальника районной полиции обвинили в коррупции на 22 млн рублей
Сегодня, 14:50ОбществоФото: piqsels.com
В Башкортостане под суд отправили бывшего заместителя начальника отдела полиции Уфимского района и его сообщника.

Полицейского обвинили в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки в 22,5 миллиона рублей. Об этом информирует «КП-Уфа».

По версии следствия, осенью 2018 года 35-летний подозреваемый полицейский узнал, что против местного бизнесмена возбудили два уголовных дела. Полицейские через 59-летнего посредника предложил предпринимателю сделку. За 22,5 миллиона рублей замначальника отдела полиции Уфимского района обещал закрыть дело или обеспечить оправдательный приговор. Деньги якобы нужны были на подкуп сотрудников правоохранительных и судебных органов. Коммерсант дал свое согласие.

С ноября 2018 по февраль 2021 года предприниматель передал преступникам свыше 22 миллионов рублей.

Бывшего полицейского и его подельника задержали работники ФСБ во время передачи очередной части взятки. При расследовании были выявлены еще два криминальных эпизода, к которым причастны фигуранты дела. Так посредник похитил у того же самого бизнесмена 700 000 рублей, обещая ему решить вопрос с проверкой МЧС. Последняя выявила нарушения в ходе инспекции на предприятии предпринимателя. Экс-полицейский уговорил знакомую внести за его тещу задаток в 690 000 рублей на аукционе по покупке нежилого помещения в Уфе. Мужчина обещал подруге, что будет вести бизнес с ее сыном. После победы на торгах обвиняемый вернул лишь 300 000 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы