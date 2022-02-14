Ушедший с поста мэра Уфы Греков на прощание рассказал о пробках, счетах и вакцинации

Греков рассказал впечатлениях за время работы на этом посту и поблагодарил коллег и уфимцев на внеочередном заседании депутатов Горсовета Уфы 14 февраля, где было принято решение о его отставке.

Буквально только что в Уфе закончилось заседание городского совета Уфы. В ходе самого заседания депутаты единогласно приняли отставку Грекова, и также единогласно приняли кандидатуру экс-мэра Нефтекамска на пост исполняющего обязанности мэра башкирской столицы. В начале заседания Сергей Греков взял слово, в котором поблагодарил и коллег и самих уфимцев, а также рассказал о том, что было сделано в Уфе за то время, пока он возглавлял город, о том, что еще предстоит городу. В первую очередь я хочу поблагодарить Радий Фаритович вас, за оказанное высокое доверие, возможность работать в одной команде и за высокую оценку моего труда. Для всех этот год был непростым, пандемия, ограничения, но тем не менее мы показали высокий уровень доверия друг к другу. На сегодняшний день уровень вакцинации в нашем городе составил 99,6%, таких показателей нет ни в одном городе Башкирии. В результате ни одно предприятие и ни один торговый центр Уфы по результатам несоблюдения эпидемиологических мер не были закрыты. Мы гордимся этим, мы с жителями понимаем друг друга и живем его проблемами.Сергей Греков Сергей Греков поблагодарил уфимцев за активное участие в жизни города. Напомнил, как вместе уфимцы строили объекты инфраструктуры, вместе строили, по словам Грекова, и путепровод улицы Заки Валиди, вместе же и стояли в пробках и неудобства испытывали вместе. Он поблагодарил всех жителей за понимание и выразил надежду, что поймут горожане и неудобства из-за ремонта старого арочного моста через реку Белую. О снежной проблеме Греков, видимо, решил не упоминать. Вспомнил Греков и то как в первые дни своей работы в должности, в январе прошлого года разбирался с платежками и напомнил об экономии уфимцев на сумму более 300 миллионов рублей. Он выразил надежду, что эту работу в Уфе продолжат вести и дальше. Поблагодарил Греков депутатов горсовета за большую работу по подготовке генплана Уфы на ближайшее десятилетие и застройщиков, которые сдали в 2021 году 1 235 000 квадратных метров жилья. Не оставил Сергей Греков без внимания и проблемы Уфы, которые тянутся из прошлого уже многие годы. Среди них был назван мусорный полигон Черкассы, Химпром и северная промзона Уфы. Греков напомнил о том, что по большинству «городских болячек» уже приняты решения, в том числе и с привлечением федерального центра. Некоторые из них начнут реализовывать уже в текущем 2022 году. Греков окончил свою речь словами о том, что благодарен всем за совместную работу. Для меня было большой честью служить родному городу и уфимцам.Сергей Греков

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter