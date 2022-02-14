Сын бизнесмена c доходом в 13 млн рублей: что известно о будущем мэре Уфы Мавлиеве

Сегодня, 14 февраля, депутаты Горсовета Уфы утвердили экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева на пост исполняющего обязанности мэра Уфы. Mkset изучил его биографию и биографию его семьи и нашел много любопытных моментов.

Сегодня, 14 февраля, депутаты Горсовета Уфы утвердили экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева на пост исполняющего обязанности мэра Уфы. Кроме того, на оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что нынешний мэр Уфы Сергей Греков может стать новым полпредом Башкирии в Москве в ранге вице-премьера, а на его место глава Башкирии предложил как раз Ратмира Мавлиева. Ратмир Мавлиев родился в Нефтекамске в семье известного в городе предпринимателя Рафила Мавлиева, который прославился тем, что на вертолете разгонял коров, однако об этом позже. Согласно открытым источникам, Мавлиева-младший в 2011 году окончил БашГУ по специальности «Юриспруденция», а в 2014 году получил диплом Финансового университета при Правительстве РФ. В 2013 году мужчина вошел в состав Молодежной общественной палаты при Курултае Башкирии, однако после был назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Ютазинского района республики Татарстан, также был советником главы Альметьевского района по инвестиционному развитию. В 2019 года 29-летний Ратмир Мавлиев был назначен мэром Нефтекамска, который занимал два года. Согласно декларации доходов за 2020 год, доход Ратмира Мавлиева составил более 13,7 миллиона рублей. Кроме того, в собственности чиновника — гараж и нежилое помещение, а в пользовании — жилой дом, земельный участок и две квартиры. Доход супруги составил 1,5 миллиона, в собственности которой — квартира. Что касается активов, то согласно данным «Спарк-Интерфакс», Ратмир Мавлиев не является действующим директором или совладельцем ни одной компании, однако в разное время занимал данные должности в 20 организациях, среди которых есть как действующие, так и ликвидированные. Известно, что многие компании были получены Ратмиром Мавлиевым в наследство от отца — Рафила Мавлиева, который, к слову является не последним человек в Нефтекамске. Так, по данным «Спарк-Интерфакс», мужчина является совладельцем трех компаний: ООО «Бизнес-центр», ООО «Урал+» и ООО «Урал». В связи с тем, что в городе множество компаний, принадлежащих семье экс-мэра, Нефтекамск в народе называют Мавлекамск. Отметим, что Рафил Мавлиев не раз был замечен в скандалах. В частности, в 2011 году сообщалось, что предприниматель являлся подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств путем подделки документов. Предполагалось, что в 2007 году глава семейства получил от городской администрации недвижимость общей площадью 2,2 тыс. кв. м на сумму в 140 миллионов рублей в качестве оплаты за реконструкцию одного из муниципальных объектов. Однако СКР утверждал, что строительные работы практически не проводись, потому городу был нанесен ущерб в 40 миллионов рублей, но Арбитражный суд Башкирии встал на сторону Рафила Мавлиева и признал передачу недвижимости законной. Еще одна нелицеприятная история с участием Мавлиева-старшего, вертолета и коров произошла в 2020 году в селе Саклово Краснокамского района Башкирии. Согласно видеозаписи очевидцев, предприниматель гонял коров местных жителей на собственном вертолете, тогда в сторону мужчины полетели не самые лицеприятные выражения, кроме того, недовольстве общественности было направлено и в сторону его сына — Ратмира, который на тот момент уже занимал пост мэра Нефтекамска. Согласно публикациям в инстаграме Рафила Мавлиева, возможно будущий мэр Уфы с 2018 года состоит в браке, в котором родился сын Имран. Ранее мы сообщали, как эксперты оценивают перспективы Ратмира Мавлиева на должности главы уфимской администрации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter