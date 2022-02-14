Строить не нужно спрашивать: «Парк искусств» в Уфе становится все реальнее

Проект предпринимателя Валериана Гагина «Парк искусств», готовый расположиться в историческом центре Уфы, приобретает реальные черты. При этом разговора с местными жителями о необходимости строительства никто так и не начал.

Многолетняя история с уфимским проектом «Парк искусств» получила новый виток. 11 февраля на сайте городской мэрии было опубликовано постановление, подписанное мэром Сергеем Грековым, о разработке проектов планировки и межевания территории, ограниченной ул. Крупской, Кирова, Ленина, Достоевского. Именно на этой территории около года назад было решено возводить «творческий кластер» Валериана Гагина, совладельца ЦСИ «Облака». По его словам, здесь будет «еще больше цифрового искусства», «в четыре раза больше развивающих студий и арт-развлечений». Правда, главный вопрос — нужен ли этот проект уфимцам на месте зеленого сквера — по-прежнему остается открытым. Напомним, изначально «Парк искусств» Валериан Гагин планировал строить на территории парка им. Калинина. Почти пятилетние разговоры о строительстве в 2014–2019 гг. так ни к чему и не привели: Олег Байдин, занимавший на тот момент пост главного архитектора Уфы, заявлял, что авторы не учли многие актуальные градостроительные вопросы и впоследствии не были устранены — и поэтому проект не раз отклоняли. Таким "Парк искусств" выглядел в проекте интеграции в парк им. Калинина Новую локацию — в историческом центре города, по соседству с «Молодежным театром», музеем Ленина и Академией наук РБ — предложили члены рабочей группы по доработке проекта, которая была создана летом 2019 года по поручению Радия Хабирова. И если Валериан Гагин с радостью принял альтернативный вариант, то местные жители этой инициативе, мягко говоря, удивились и совсем не обрадовались. В частности, группа из жильцов близлежащих домов обратилась к прокурору Уфы Сергею Воронцову, мэру Сергею Грекову и главе республики с жалобами. По их мнению, «Парк искусств» будет неотличим от «обычного торгового центра» (не будем забывать, что в парке им. Калинина Валериан Гагин планировал возвести в том числе и торговый центр). И это при том, что в шаговой доступности от этого квартала находится «Галерея Арт», где всегда хватает пустых коммерческих площадей, современная частная галерея «Мирас» и пространство «Арт-квадрат» — прогрессивный городской концентрат из магазинов, культурных контекстов и кафе. Неудивительно, что сам инициатор проекта так и не смог связно объяснить концептуальное отличие своего детища от того же «Арт-квадрата». Характерно, что предприниматель Артур Хазигалеев, комментируя намерения Валериана Гагина строить «Парк искусств» в историческом центре города, подчеркнул, что он не против проекта, но против выбранной точки расположения: — Я против того, что практически все интересное и крутое расположено на соседних улицах центра города. Город огромный. Развиваются новые районы. <…> Любой город — это не только голые рыночные отношения, но и социальные. Задача муниципальной власти — упорядочить этот процесс с точки зрения планировки улиц, архитектурного облика зданий, наполнения районов объектами культуры. Квартал, который попадает под "перестройку" Не стоит забывать, что с жильцами домов, прилегающих к скверу, о целесообразности строительства «Парка искусств» никто не говорил — и даже не намекал о том, что это может произойти в перспективе. По словам представителей инициативной группы местных жителей, их просто поставили перед фактом, подчеркнув, что вопрос о выборе места под «Парк» уже решен. Изменилась ли ситуация за минувший год? Нисколечко. В этом смысле Валериан Гагин, избранный в прошлом году депутатом в Уфимский горсовет и разглагольствующий о защите интересов уфимцев, ведет себя уже далеко не так открыто, как это громко заявлял накануне выборов. И если когда-то мечта сделать в Уфе «креативный кластер» — что бы это ни было — действительно была прозрачной и востребованной для сбалансированного развития городских районов, то сейчас она связана сомнительными манипуляциями, а это накладывает свой отпечаток на репутацию еще не построенного объекта. Кроме того, есть ли гарантии, что инициатор проекта не оставит драгоценный арт-комплекс после того, как наиграется в искусство? Ведь ни для не секрет, что «Облака» последние несколько лет стоят всеми забытым, полупустым «торговым центром» и совсем не оправдывают своего громкого звания центра современных искусств. Согласно принятому документу, ООО «Дом искусства» получает разрешение на планирование и межевание обозначенной территории. Заказчик обязан выполнить инженерные изыскания, а необходимые проекты представить до середины лета 2023 года. Активист общественного движения «Дворы наши» Данил Кашапов считает, что у местных жителей все же есть шанс повлиять на судьбу проекта. — Вопрос о том, будет проект или нет, будет решаться через общественные слушания, то есть у жителей будет возможность увидеть этот проект и участвовать в общественных обсуждениях. По результатам обсуждений проект могут, например, отклонить — и тогда застройки не будет — или внести корректировки как раз по замечаниям жителей. Кроме того, у жителей будет возможность обратиться в надзорные органы — например, прокуратуру, чтобы они проверили, не нарушает ли проект законодательные нормы. В числе недавних примеров, когда проекты будучи на аналогичной стадии, были отменены, Данил Кашапов называет ситуацию с застройкой парка им. Якутова. В частности, мэрия после протеста прокурора Уфы отменила чертежи планировки территории, положения о характеристиках и очередности ее развития. Поэтому, по словам активиста, уфимцам нужно отслеживать общественные обсуждения по «Парку искусств», которые рано или поздно состоятся, согласно все тому же положению, подписанному несколько дней назад Сергеем Грековым накануне своей отставки. За актуальными планами обсуждений можно следить на официальном сайте мэрии.

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