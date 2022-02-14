«РТ-Инвест» получил высшую оценку от аналитического кредитного рейтингового агентства

«РТ-Инвест» получил высшую оценку от аналитического кредитного рейтингового агентства
«РТ-Инвест» получил высшую оценку от аналитического кредитного рейтингового агентства
Сегодня, 14:06ОбществоФото: http://rt-invest.com/
Компания «РТ-Инвест» в рамках национального проекта «Экология» активно сокращает захоронение мусора в Российской Федерации. Недавно проекты организации удостоились наивысшей национальной оценки.

Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в первый раз в России верифицировали зеленый кредит, и он был выдан проектам «РТ-Инвест». Об этом информирует kp.ru.

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подчеркнул, что итоговая оценка — GR-1. Это свидетельствует о высочайшем уровне соответствия заводов «РТ-Инвест» ведущим мировым практикам.

Получение АКРА максимальной оценки доказывает положительный эффект от заводов по термической переработке мусора для окружающей среды, безопасности технологий и прозрачности представления сведений о проекте, отметил Шипелов.

Высокая оценка АКРА позволит российской отрасли обращения с отходами отказаться от полигонов и заняться энергетической утилизацией. Отметим, что организация уже открыла четыре комплекса по переработке мусора. Сегодня строятся еще пять заводов по энергоутилизации: четыре в Московской области и один в Татарстане. Объекты планируют сдать в 2023 году.

По словам Шипелова, миссия «РТ-Инвест» заключается в достижении нулевого захоронения за счет переработки остаточных золошлаковых отходов. На выходе получается гранулированный силикатный материал. Его потенциально можно использовать в строительной сфере.

«РТ-Инвест» стала первой и пока единственной компанией, реализующей столь масштабный проект в Московской области и Татарстане. Уже скоро его начнут реализовать на Кубани. Особое внимание специалисты уделяют технологиям термической переработки. Они должны максимально соответствовать российским и международным требованиям. Эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян пояснил, что оценка АКРА повлияет на развитие зеленых технологий.

В России заводы по энергоутилизации отходов законодательно приравняли к возобновляемым источникам энергии. Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев уверен, что совместная работа АРВЭ и «РТ-Инвест» принесет важные результаты. Речь идет о развитии нового сегмента отрасли ВИЭ, то есть возведении предприятий по энергоутилизации.

Благодаря заводам «РТ-Инвест» удастся достичь заметного снижения выбросов парниковых газов в секторе обращения с отходами. Когда 25 заводов внедрят по всей РФ, получится закрыть сотни полигонов и создать более 39 000 дополнительных рабочих мест.

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