Радий Хабиров заявил о переходе на новый этап транспортной реформы в Башкирии

Радий Хабиров рассказал, что первой и важной задачей было создание нормального автопарка, средний возраст автобуса в Уфе теперь составляет 3-4 года, раньше он составлял 10 лет и был представлен некачественной, старой и ржавой техникой.
Глава региона заявил о переходе на новый этап «транспортной реформы», который будет заключаться в интеллектуальной настройке процессов, обеспечивающих бесперебойность перевозок, что позволит сделать перевозки действительно регулярными и соблюдать заявленный интервал движения.