Радий Хабиров заявил о переходе на новый этап транспортной реформы в Башкирии

Радий Хабиров заявил о переходе на новый этап транспортной реформы в Башкирии
Радий Хабиров заявил о переходе на новый этап транспортной реформы в Башкирии
Сегодня, 12:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
По мнению главы Башкирии, уже выполнен ряд задач, которые позволяют транспортной реформе идти дальше и решать «сложные интеллектуальные задачи», об этом он рассказал на оперативке в правительстве Башкирии 14 февраля.

Радий Хабиров рассказал, что первой и важной задачей было создание нормального автопарка, средний возраст автобуса в Уфе теперь составляет 3-4 года, раньше он составлял 10 лет и был представлен некачественной, старой и ржавой техникой.

Глава региона заявил о переходе на новый этап «транспортной реформы», который будет заключаться в интеллектуальной настройке процессов, обеспечивающих бесперебойность перевозок, что позволит сделать перевозки действительно регулярными и соблюдать заявленный интервал движения.

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