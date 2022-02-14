Прокуратура Башкирии запретила складировать снег возле «Каменной переправы»

«Служба по благоустройству Кировского района» вопреки существующему закону вывозила снег со дворов города на территорию, которая не подходит для складирования снега. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В Уфе возле «Каменной переправы» незаконно складировали снег, который был привезен после уборки улиц города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Известно, что согласно закону снег должен быть вывезен на площадки, где имеется водонепроницаемое покрытие или специальные снегоплавильные установки. Сообщается, что на участке не было специального разрешения, а вывозила снег «Служба по благоустройству Кировского района». На директора было заведено административное дело за нарушение закона о правил организации, сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Также ему было вынесено представление со стороны прокуратуры. На данный момент ситуацию контролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что на территории гостиницы "Лидо", которую снесли в конце прошлого года, незаконно спилили деревья. Пропажу сосен и лиственниц заметили городские общественники, которые сразу же обратились в прокуратуру и сообщили о данном нарушении. Известно, что деревья спилили сотрудники компании, которые и занимались сносом скандального "замка".

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