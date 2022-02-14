Прокуратура Башкирии запретила складировать снег возле «Каменной переправы»

Прокуратура Башкирии запретила складировать снег возле «Каменной переправы»
Прокуратура Башкирии запретила складировать снег возле «Каменной переправы»
Сегодня, 15:30ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
«Служба по благоустройству Кировского района» вопреки существующему закону вывозила снег со дворов города на территорию, которая не подходит для складирования снега. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В Уфе возле «Каменной переправы» незаконно складировали снег, который был привезен после уборки улиц города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Известно, что согласно закону снег должен быть вывезен на площадки, где имеется водонепроницаемое покрытие или специальные снегоплавильные установки.

Сообщается, что на участке не было специального разрешения, а вывозила снег «Служба по благоустройству Кировского района». На директора было заведено административное дело за нарушение закона о правил организации, сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Также ему было вынесено представление со стороны прокуратуры.

На данный момент ситуацию контролирует надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что на территории гостиницы "Лидо", которую снесли в конце прошлого года, незаконно спилили деревья. Пропажу сосен и лиственниц заметили городские общественники, которые сразу же обратились в прокуратуру и сообщили о данном нарушении. Известно, что деревья спилили сотрудники компании, которые и занимались сносом скандального "замка".

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