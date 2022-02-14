Питчинг финалистов конкурса соцпроектов «Инносоциум» проходит онлайн

Директор соцплатформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина считает, что студентам предстоит самый волнующий и ответственный этап конкурса. По ее словам, победителями конкурса станут всего 6 человек. Она считает, что ими станут лучшие из лучших, однако Маринина высоко оценивает уровень всех проектов, которые представлены в финале мероприятия. Замдиректора Фонда Росконгресс отмечает, что их инициативы воплощают в себе ответственность в выборе решения проблем и осознанный интерес к социально значимой деятельности.