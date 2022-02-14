Отставка мэра Грекова, землетрясение, допинговый скандал. Итоги дня в Башкирии

В Уфе движение по новому мосту-вставке стало четырехполосным. Как сообщалось ранее, это две полосы для грузового транспорта и две для легкового. Для грузового расположены по обеим сторонам с краю моста. Пока что власти дают привыкнуть к таким изменениям и четырехполосная вставка работает в тестовом режиме. Однако, это сделано еще и по той причине, что в скором времени будет закрыт на реконструкцию арочный мост.