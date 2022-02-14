Отставка мэра Грекова, землетрясение, допинговый скандал. Итоги дня в Башкирии

Отставка мэра Грекова, землетрясение, допинговый скандал. Итоги дня в Башкирии
Отставка мэра Грекова, землетрясение, допинговый скандал. Итоги дня в Башкирии
Сегодня, 22:48ОбществоАнастасия Денисенко
Итоги дня в Башкирии за 14 февраля.

Сегодня стало известно о том, что еще 9 февраля возле Башкирского села Зигаза прошло землетрясение. Как утверждают эксперты, такие подземные толчки являются безопасными, так как они составили всего 2,5 балла. Чаще всего подобные землетрясения ощущают лишь чувствительные люди, а единственное, что можно заметить при таких толчках - покачивание люстры в квартире.

В Уфе движение по новому мосту-вставке стало четырехполосным. Как сообщалось ранее, это две полосы для грузового транспорта и две для легкового. Для грузового расположены по обеим сторонам с краю моста. Пока что власти дают привыкнуть к таким изменениям и четырехполосная вставка работает в тестовом режиме. Однако, это сделано еще и по той причине, что в скором времени будет закрыт на реконструкцию арочный мост.

Радий Хабиров назвал ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой и допинга "безобразной историей". Он также подчеркнул, что он и жители Башкирии будут болеть за спортсменку. Ранее в Пекине задержали церемонию награждения команды спортсменов из России, а позже выяснилось, что это произошло из-за положительной допинг-пробы фигуристки.

Экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев вступил на должность исполняющего обязанности мэра города Уфы. Сегодня на заседании депутатов Горсовета единогласно было принято это решение. В свою очередь, Ратмир Мавлиев поблагодарил Хабирова и его команду за оказанное доверие и сообщил, что будет ждать конструктивной критики от жителей Уфы.

А вот уже бывший сити-менеджер Уфы Сергей Греков уходит на новую должность в Москве. Об этом также стало известно на заседании депутатов, где все единогласно проголосовали за его отставку. Теперь Греков займет должность полпреда Башкирии в Москве, в ранге вице-премьера. Хабиров посоветовал чиновнику не откладывать переезд в Москву и приступать к новой работе как можно быстрее.

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