Пропавшего после прогулки 10-летнего мальчика обнаружили в 240 км от Уфы

Поиски 10-летнего мальчика, который пропал вчера в Уфе благополучно завершены, ребенок найден живым и здоровым, но очень далеко от дома, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 14 февраля.

Пропавшего 10-летнего уфимца начали искать еще вчера, 13 февраля, по предварительным данным он вышел из дома погулять и не вернулся. Мальчика стали разыскивать и волонтеры-поисковики и правоохранители. Ночью место пропажи мальчика прочесывали волонтеры, однако найти ребенка так и не удалось. Информация о пропавшем разлеталась по сообществам в социальных сетях и СМИ. Но долго искать пропавшего школьника не пришлось. На данный никому не известно как мальчик попал туда, где был найден. Ведь нашелся он в сотнях километров от дома, но куда более важной является информация о том, что нашли его живым и здоровым. По предварительным данным от правоохранителей мальчика нашли в Салаватском районе республики, в деревне Ташаулово. Mkset в пресс-службе МВД по Башкирии данную информацию подтвердили и уточнили, что местные правоохранители вместе со столичными коллегами сейчас устанавливают как ребенок мог оказаться так далеко от дома и по каким причинам он ушел из дома.

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