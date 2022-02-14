Главный санитарный врач Башкирии назвала общую эпидемиологическую ситуацию спокойной

Анна Казак рассказала о эпидемиологической ситуации с общей инфекционной заболеваемостью и назвала ее спокойной, озвучила это она на оперативке в правительстве Башкирии 14 февраля.

Анна Казак начала свой доклад на оперативке в правительстве Башкирии с того, что назвала эпидситуацию спокойной, несмотря на некоторый рост по сравнению с показателями 2021 года. Главный санврач уточнила, что по среднемноголетним показателям это стабильная ситуация, которая была в Башкирии зимой еще в «доковидный» период. По гриппу и ОРВИ недельный эпидемиологический порог превышен на 453,3%, но Роспотребнадзор и в этом показателе видит некоторую стабилизацию и снижение заболеваемости ОРВИ. Также по словам Анны Казак снижается и количество госпитализированных. Что касается ситуации с внебольничными пневмониями — тут по данным Роспотребнадзора Башкирии также наблюдается снижение на 23,4%, но при этом количество госпитализаций увеличилось, оно составило 65,3% от всех заболевших. Однако тяжесть заболевания при этом снизилась, в тяжелых формах болеют лишь 3,3% от всех случаев, у всех остальных заболевание протекает в легкой или средней форме тяжести.

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