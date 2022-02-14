Глава РЭО Буцаев: Один из восьми экотехнопарков появится в Ставропольском крае

По словам Буцаева, к 2024 году на участке площадью пятнадцать гектаров будут возведены заводы по утилизации стекла, полимеров, бумаги и картона. Об этом сообщает издание 360tv.ru.
Экотехнопарк представляет собой участок территории, где перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырье, а его в свою очередь применяют для производства новых видов товаров.
Как уточнил Денис Буцаев, в конце 2021 года с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым были обсуждены вопросы проектирования одного из восьми экотехнопарков, которые РЭО создает в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. Он добавил, что в ближайшее время будет согласована дорожная карта, что позволит максимально быстро приступить к проектированию данного объекта. Со стороны федерального центра будет обеспечено финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также мы предоставим резидентам дополнительные меры поддержки, сказал Буцаев
«Выбранная площадка — ТОСЭР „Невинномысск“ — действительно уникальная с точки зрения вклада, который она внесет в экономику. Участок, выбранный под экотехнопарк, занимает 15 гектаров и будет расширен. Если говорить об инициативе, которая была проявлена регионом, то за очень короткое время был подобран участок. Сегодня мы воочию увидели, что он и расположен, и обеспечен необходимой инфраструктурой крайне удачно», — подчеркнул Денис Буцаев.
Глава РЭО указал, что резиденты ТОСЭР смогут пользоваться льготным субсидированием затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга до 30%, а также рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. Они будут освобождены от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет. В качестве резидентов парка заявлены региональные операторы региона.