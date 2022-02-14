Глава Башкирии прокомментировал допинговый скандал вокруг фигуристки Валиевой

Радий Хабиров обратил внимание на ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на олимпиаде в Пекине сегодня, 14 февраля, на еженедельной оперативке в правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой "безобразной историей". - Слава Богу, что эта безобразная история с Камилой Валиевой завершается, и она будет выступать, за нее будем болеть, - добавил Хабиров. Напомним, в Пекине задержалась церемония награждения российской команды по фигурному катанию, которая завоевала золото. Изначально причина задержки церемонии не уточнялось, однако позже стало известно, что торжественное мероприятие откладывается из-за положительной допинг-пробы у одного из спортсменов. Через некоторое время СМИ сообщили, что допинг-проба показала "плюс" у 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, которую называют главной сенсацией олимпиады, покорившей весь мир. Положительной пробой оказался декабрьский анализ, сданный Валиевой во время чемпионата России. Установлено, что микродоза запрещенного препарата не влияет на спортивные результаты. Валиеву не отстранили от выступления с короткой программой 15 февраля. Тогда же Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU) подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) протесты по поводу отмены отстранения Валиевой. CAS принял рассмотрел их и вынес своё решение. Суд допустил фигуристку до личного турнира. Однако вопрос с награждением команды на данный момент остается открытым.

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