Банкирам не нравится предложение ЦБ по борьбе с мошенниками

В пресс-службе регулятора сообщили, что представители Центробанка обсуждали с участниками финансового рынка законопроект о противодействии мошенникам и изменении механизма возврата украденных денег.
В законопроекте говорится о том, что проверять операцию на предмет мошеннических действий должен не только банк плательщика, но и банк получателя перевода. При этом последний может ограничить дистанционный доступ к счету. Кроме этого речь в проекте закона идет о том, что банк возвращает всю похищенную сумму, если не учтет информацию из базы ЦБ о попытках перевода без согласия клиента, пишет iz.ru.
Вице-президент АБР Алексей Войлуков считает, что такие меры трудновыполнимы. Кроме этого они могут быть ошибочно применены к клиенты. Также банкир недоволен тем, что ответственность возлагается на банк-получатель платежа.
При этом отмечается, что в третьем квартале прошлого года более чем на 160% выросло число атак с применением методов так называемой социальной инженерии, в сравнении с третьим кварталом 2020 года. Всего за данный квартал таких мошенничеств было совершено более 12 000.