Банк «Открытие» рассказал о призовом фонде Югорского лыжного марафона в 1,8 млн руб

По информации sovsport.ru, в общей сложности финансовая организация планирует выделить 1,8 млн рублей. Выигрыш собираются распределить между победителями на дистанции 50 км. Победителям на других дистанциях вручат ценные призы и подарки от спонсоров марафона.
8 апреля 2022 года состоится 50-километровая гонка классическим стилем, где разыграют 400 тыс. рублей: по 100 тыс. рублей получат победитель и победительница, по 70 тыс. рублей — серебряные медалисты, обладатели бронзовых наград — по 30 тыс. рублей.
9 апреля 2022 года состоится забег на 50 км свободным стилем, среди его участников разыграют денежный приз в размере 1,4 млн рублей: по 400 тыс. рублей получат лидеры гонки (у мужчин и женщин), по 200 тыс. рублей — серебряные призеры и по 100 тыс. рублей — бронзовые.
Отмечается, что победители на 5-километровых и 25-километровых дистанциях станут обладателями специальных призов. Они получат перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.
При этом каждый участник IX Югорского лыжного марафона станет обладателем памятной медали вне зависимости от результата. В 2022 году дизайн награды сменили: медаль сделали из металла в форме буквы «О» как логотипа банка «Открытие», на обороте — герб ХМАО — Югры, а на ленте — традиционный орнамент народов севера. Также в этом году произошло обновление дизайна нагрудного номера участника марафона.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов рассказал, что банк является одним из давних и надежных партнеров марафона. Он подчеркнул, что в 2022 году денежный приз планируют разделить между тройками победителей на самой длинной дистанции. Однако он добавил, что и остальные участники забега не уйдут с пустыми руками. По его словам, в марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Мосунов отметил, что каждый из тех, кто выйдет на лыжню, так же дорог, как и победители.
Гонка состоится в период с 8 по 9 апреля 2022 года в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). Уже тысяча человек приняла участие в регистрации на данное событие. Напомним, что зарегистрироваться на него можно до 7 апреля.
С 2013 года Югорский лыжный марафон проводят правительство ХМАО — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО — Югры в партнерстве с банком «Открытие». Каждый год на эти соревнования приезжают тысячи спортсменов и болельщиков со всей страны, а также из зарубежья.
Информпартнерами данного события станут ИД «Советский спорт» и медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).