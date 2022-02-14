Банк «Открытие» рассказал о призовом фонде Югорского лыжного марафона в 1,8 млн руб

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов рассказал, что банк является одним из давних и надежных партнеров марафона. Он подчеркнул, что в 2022 году денежный приз планируют разделить между тройками победителей на самой длинной дистанции. Однако он добавил, что и остальные участники забега не уйдут с пустыми руками. По его словам, в марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Мосунов отметил, что каждый из тех, кто выйдет на лыжню, так же дорог, как и победители.