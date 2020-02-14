Задержан чиновник, разрешивший строительство на Байкале

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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали главу администрации знаменитой байкальской Листвянки. Ему инкриминируют выдачу незаконных разрешений на строительство.
Как сообщает rns.online, со ссылкой на Следком, Шамсудинова обвиняют в превышении должностных полномочий. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ.
Отмечается, что в 2017 году чиновник незаконно выдал разрешение на строительство гостиницы в Листвянке, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
В настоящее время чиновник задержан, в администрации Листвянки были проведены обыски и другие следственные мероприятия.
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