Задержан чиновник, разрешивший строительство на Байкале

Как сообщает rns.online, со ссылкой на Следком, Шамсудинова обвиняют в превышении должностных полномочий. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Отмечается, что в 2017 году чиновник незаконно выдал разрешение на строительство гостиницы в Листвянке, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.