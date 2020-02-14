ВКонтакте создала маску для историй в поддержку онкобольных детей

Она выглядит как медицинская повязка с изображениями зверей. Так ещё больше людей смогут поддержать акцию #МаскаГероя от фонда «Мы рядом», к которой присоединилась и Команда ВКонтакте. Поддержать работу фонда и его подопечных можно, сделав пожертвование в сообществе организации: vk.com/myryadom

Юные пациенты онкоотделений вынуждены носить маски месяцами — из-за ослабленного иммунитета любая инфекция для них крайне опасна. Участники флешмоба #МаскаГероя хотят поддержать ребят на пути к выздоровлению и показать, что маска — не преграда для общения и веселья. Поэтому они разрисовывают медицинские повязки, фотографируются в них и публикуют эти снимки вместе со словами ободрения.

Теперь присоединиться к акции станет ещё проще — достаточно записать историю в маске от ВКонтакте. В любом случае при публикации нужно добавить хештег #маскагероя — тогда увидеть материал смогут люди, которым нужна поддержка.

Найти новинку можно в каталоге масок (камера VK → значок маски), а также по прямой ссылке: vk.cc/maskageroya

Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:

«Мы знаем, как неравнодушны наши пользователи к переживаниям детей, которые сражаются с тяжёлыми заболеваниями. Поэтому вместе поддерживаем традиционную акцию #МаскаГероя. Уже второй год подряд сотрудники Команды ВКонтакте сами раскрашивают медицинские маски и фотографируются в них, чтобы передать маленьким пациентам заряд дружеского тепла и участия. А в этом году мы решили добавить новый удобный формат: каждый может моментально присоединиться к акции, используя специальную маску в историях ВКонтакте».

ВКонтакте регулярно запускает просветительские и фандрайзинговые проекты с некоммерческими организациями. Ранее VK представила два набора благотворительных стикеров, организовала аукцион VK for Good, на котором благотворительные фонды бесплатно получили от рекламных агентств 1950 часов работы над digital-продвижением, а также запустила маску для историй и игру, с помощью которых пользователи могли прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения.