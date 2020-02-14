В России хотят ввести ограничения на использование автопокрышек с шипами

Речь шла об ограничении скорости для машин с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, а также возвращении обязательного знака «Ш» на заднем стекле. Это необходимо для уменьшения вреда, наносимого дорогам автомобилями с шипами. По данным Российского университета транспорта, до 53 млрд руб. ежегодно уходит на так называемый «ремонт колейности», возникающей чаще всего из-за шипов.