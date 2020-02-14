В Госдуме прокомментировали возможное введение «часов тишины»

Напомним, в России могут ввести так называемые «часы тишины» с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00. Кроме этого запретят шуметь в выходные и праздничные дни, сообщает RT. Нарушителям грозят штрафом до 40 000 рублей.