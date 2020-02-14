В Госдуме прокомментировали возможное введение «часов тишины»
14 февраля, 21:06ОбществоФото: flickr.com
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Идею введения дополнительного запрета на шум в дневное и вечернее время прокомментировал зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Напомним, в России могут ввести так называемые «часы тишины» с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00. Кроме этого запретят шуметь в выходные и праздничные дни, сообщает RT. Нарушителям грозят штрафом до 40 000 рублей.
В Разговоре со СМИ Михаил Терентьев отметил, что выбранные часы соответствуют периодам, когда люди отдыхают. По его мнению, данная инициатива выдвинута после обращений граждан, которым мешают шумные соседи.
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