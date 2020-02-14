Уполномоченный по делам хаджа в РФ: Башкирия получит новые квоты для паломничества

Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов принял участие в рабочем совещании Совета по хаджу по вопросам организации паломничества в 2020 году. в рамках этой встречи он сообщил, что мусульмане республики получат отдельные квоты для совершения паломничества в Мекку.

По его словам, оператором станет Духовное управление мусульман РБ, а работа будет организована совместно с советом муфтиев России с последующей передачей всех полномочий ДУМ РБ.

Кроме того, планируется провести разъяснительные мероприятия о возможности совершения хаджа сыновьями и внуками за отцов и дедов.

— Важная часть нашего заседания была посвящена Башкортостану и вопросам выделения дополнительной квоты Духовному управлению мусульман региона. Эту задачу мы сегодня успешно решили, и уже с этого года значительное количество паломников из Башкортостана получит возможность совершить хадж. Я верю, что среди них будут и все те, кого мы называем «обманутыми» паломниками. Мы перед этими людьми в долгу, и было бы символично, что в год 75-летия Великой Победы мы найдём решение этой проблемы, — подчеркнул Ильяс Умаханов.

— К сожалению, несколько лет назад у нас появилась такая категория людей, как «обманутые» паломники, которые выполнили все условия, но из-за ряда «деятелей» не смогли совершить хадж. Благодаря настойчивости Ильяса Магомед-Саламовича Совет по хаджу принял решение о выделении дополнительных квот Духовному управлению мусульман РБ. И уже в 2020 году эти люди в первую очередь отправятся в паломничество, — отметил глава РБ Радий Хабиров.

По словам Ильяса Умаханова, сейчас идет поиск внутренних резервов, чтобы те, кто не смог совершить хадж, все же исполнили задуманное. Пока четкого алгоритма решения проблемы нет. Как отметил руководитель ДУМ РБ муфтий Айнур Биргалин, списки желающих отправиться в хадж будут готовы к 20 апреля; ожидается, что в ближайшие годы это число будет расти. Планируется, что во избежание мошенничества в паломничество будут отправлять только официально аккредитованные фирмы. Напомним, летом 2018 года около 100 жителей Башкирии, обратившихся за путевками в челнинскую турфирму «Хадж-фонд», не смогли выехать в паломничество.