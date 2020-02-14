Трудное счастье: как в Башкирии в интернате одинокие мужчина и женщина обрели счастье

22 января в стенах Старобаишского интерната для престарелых и инвалидов состоялось трогательное и памятное событие — сочеталась браком пара Равиля и Альбины, которая познакомилась в учреждении.

Медиакорсеть ранее уже подробно писала об этом уникальном для страны и республики месте, которое находится практически в двух часах езды от Уфы в Дюртюлинском районе Башкирии.

С 2007 года здесь сначала жили престарелые инвалиды, семьи которых оказались не в состоянии их содержать. Позже на полное гособеспечение сюда перевели еще и детей, нуждающихся в постоянном уходе, от которых отказались родители. Большинство их родителей были лишены прав из-за аморального образа жизни.

Так получилось, что старики начали заботиться о младших и обрели таким образом семью, дети же получили заботу, любовь и внимание от старших. Многие здесь друг друга называют мамами, бабушками, дедушками.

Но история Равиля и Альбины особенная — и дело даже не в 27-летней разнице в возрасте (красавице Альбине исполнилось 30 лет, а седовласому Равилю — 57), а в том, как их забота и внимание друг к другу буквально помогли им выжить.

«Приехал в больницу с тортом и сказал — будь моей женой!»

«В 2008 году к нам в интернат поступила Альбина — состояние у нее было очень тяжелое до такой степени, что принесли ее к нам на носилках», — рассказывает директор интерната Эльза Шайхутдинова.

«У нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Она какое-то время не ходила, не говорила, наши девочки — воспитатели, учили ее, как правильно держать ложку, вилку, как ухаживать за собой. В 2012 году к нам поступил Равиль. Альбина, конечно, выделялась из всех подопечных интерната. Красивая шатенка, стройная, но очень ранимая. К ней нередко приставали мужчины, пытались ближе познакомиться, — но от такого внимания Альбине было не по себе. Равиль же сразу заметил это, начал ухаживать, помогать в мелочах», — продолжает Эльза Шайхутдинова.

Девушка раз в год проходила лечение в республиканской больнице в Уфе.

«Как-то перед очередным ее медосмотром Равиль ко мне подошел и признался, что влюблен в Альбину и хочет на ней жениться. Все в твоих силах. А вдруг ответит взаимностью, сказала ему я», — продолжает рассказ Эльза Разифовна.

Равиль поехал за ней в больницу, купил торт, сделал предложение.

Альбина, конечно, сказала, что подумает. А позже тоже спросила моего совета.

Спустя какое-то время, в 2017 году, Равиль и Альбина вступили в брак по мусульманскому обычаю — провели никах.

Стали жить вместе и заботиться друг о друге. С тех пор они ни разу не разлучались и все делают вместе.

«После свадьбы стала петь и работать»

Свадебный каравай новобрачных. Фото: https://vk.com

Официальная свадьба у них состоялась 22 января по татарским обычаям. Готовились, конечно, заранее. Альбина подбирала наряды, украшения, воспитатели сделали ей прическу, макияж. До этого они познакомились с родными Равиля в Миякинском районе, близкие одобрили их союз.

Фото: vk.com

Было все — пышный букет, каравай, красивое платье. Правда, вместо свадебного кортежа — украшенная цветами машина приюта, а вместо гостей — подопечные интерната, радующиеся за новобрачных.

«Сейчас Равиль помогает нашим деткам, учит их выжигать по дереву, работает столяром в интернате, получает зарплату. Альбина и вовсе расцвела — занимается с девочками приюта швейным делом, вязанием, даже начала петь — голос у нее действительно очень красивый. В ближайшее время мы ее будем трудоустраивать в качестве кухонного работника интерната.

Альбина и Равиль. Фото: vk.com

Видеть, как твои подопечные счастливы, буквально начинают летать от радости, любить, жить заново на твоих глазах — это особенное, просто неповторимое чувство.

Фото: vk.com

Трогательно наблюдать за их отношениями — они всюду вместе — в творчестве, в спорте, в работе. Видно, как они уважают, любят друг друга. Конечно, нам бы хотелось им пожелать только всего самого наилучшего. Мы счастливы, что в стенах интерната зародились такие чуткие, трепетные чувства», — говорит Эльза Шайхутдинова.