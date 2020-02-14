Самозанятым Башкирии обещают 100 тысяч по госконтракту

Об этом сообщила вице-премьер республики Ленара Иванова. При этом важно отметить, что речь идет только о тех самозанятых, которые уже успели зарегистрироваться в налоговом органе. К тому же соцконтракт положен только малоимущим, которые еще и многодетные, инвалиды. По данным налоговой службы, пока в регионе таких 4135 официально зарегистрированных самозанятых граждан.

Цель адресной программы – увеличить число башкирских предпринимателей. По словам Ленары Ивановой, несмотря на то, что на поддержку самозанятых выделяется до трех миллиардов рублей в ближайшие три года, «деньги надо отрабатывать». По данным РБК, соцконтракт представляет собой договор с государством в лице социальной поддержки населения. То есть государство, как отмечает Ленара Иванова, помогает гражданину выйти из бедности. Система субсидирования также доступна и малоимущим гражданам, у которых доход ниже прожиточного минимума.