Самозанятым Башкирии обещают 100 тысяч по госконтракту
Благодаря адресной программе и государственному контракту, часть самозанятых республики сможет рассчитывать на субсидирование.
Об этом сообщила вице-премьер республики Ленара Иванова. При этом важно отметить, что речь идет только о тех самозанятых, которые уже успели зарегистрироваться в налоговом органе. К тому же соцконтракт положен только малоимущим, которые еще и многодетные, инвалиды. По данным налоговой службы, пока в регионе таких 4135 официально зарегистрированных самозанятых граждан.
Цель адресной программы – увеличить число башкирских предпринимателей. По словам Ленары Ивановой, несмотря на то, что на поддержку самозанятых выделяется до трех миллиардов рублей в ближайшие три года, «деньги надо отрабатывать». По данным РБК, соцконтракт представляет собой договор с государством в лице социальной поддержки населения. То есть государство, как отмечает Ленара Иванова, помогает гражданину выйти из бедности. Система субсидирования также доступна и малоимущим гражданам, у которых доход ниже прожиточного минимума.
Те, кто планирует заниматься сельским хозяйством, разводить животных, могут получить до 50 тысяч рублей, те, кто хочет сменить профессию и научиться чему-то новому – до 15 тысяч рублей, если же в планах создать собственный бизнес – государство обещает выделить в этом случае до 100 тысяч рублей. Ранее мы писали о том, как в Башкирии за месяц найдено свыше 4 тысяч самозанятых налогоплательщиков.