Россиянам могут добавить еще одну смены паспорта - после 60 лет

Предложение о введении еще одной смены паспорта главе МВД России Владимиру Колокольцеву направил депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обосновал это тем, что срок жизни увеличивается, а лицо человека в 45 существенно отличается от лица в 65. По мнению Петрова, логично выдавать бессрочный паспорт в промежутке между 60 и 65 годами.

С ним не согласен председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Он считает, что внедрение этой идеи не только принесет дополнительные затраты людям, но и усилит бюрократическую нагрузку. По словам Рязанского, изменение затронет порядка 100 млн человек, а это колоссальные деньги и трудности. В то же время, в стране работают над цифровизацией, в том числе и в сфере документов. Поэтому стоит переложить проблемы идентификации личности на нее, цитирует Рязанского news.ru.