Проект #ПочтаПобеды рассказал о ветеране Константине Мелешко

#ПочтаПобеды продолжает благодарить тех, благодаря кому живет современная Россия – ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой. Вы тоже можете поблагодарить этих железных людей, написав письмо в проект RT, посвященный 75 годовщине Великой Победы.

Костя Мелешко ушел воевать в 18 лет, из промерзшего, голодного Ленинграда. А войну закончил в Берлине, нацарапав свою фамилию на стенах Рейхстага, вместе с фамилиями других советских солдат. Между 1941 и 1945 на долю Константина Мелешко выпало немало испытаний: он мерз в окопах, получал раны, горевал по убитым товарищам. Каждый год он вспоминает эту страшную войну и Великую Победу.