Проект #ПочтаПобеды рассказал о ветеране Константине Мелешко
Новая история в проекте #ПочтаПобеды. Ветеран, человек, чья фамилия начертана на стенах Рейхстага Константин Мелешко ждет ваших писем.
#ПочтаПобеды продолжает благодарить тех, благодаря кому живет современная Россия – ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой. Вы тоже можете поблагодарить этих железных людей, написав письмо в проект RT, посвященный 75 годовщине Великой Победы.
Костя Мелешко ушел воевать в 18 лет, из промерзшего, голодного Ленинграда. А войну закончил в Берлине, нацарапав свою фамилию на стенах Рейхстага, вместе с фамилиями других советских солдат. Между 1941 и 1945 на долю Константина Мелешко выпало немало испытаний: он мерз в окопах, получал раны, горевал по убитым товарищам. Каждый год он вспоминает эту страшную войну и Великую Победу.
Вы можете написать Константину Федоровичу несколько слов благодарности по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Фёдоровичу. RT гарантирует, что все поздравления будут доставлены ветерану.
Видеопоздравление можно отправить на электронную почту: pochtapobedy@rttv.ru. Не упустите возможность лично поблагодарить тех, кто спас нашу страну!