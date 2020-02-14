Подробности: историка Салавата Хамидуллина никто не увольняет с телеканала БСТ

В последние дни в соцсетях публиковались слухи о том, что журналиста Салавата Хамидуллина, автора исторических программ на Башкирском спутниковом телевидении, увольняют. Однако ученый в разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» опроверг эти домыслы.

Салават Хамидуллин также сообщил, что 12 января встретился с главой республики Радием Хабировым. Темой встречи стали вопросы популяризации таких исторических личностей и героев новейшей истории, как, например, легенда Великой Отечественной войны, генерал Минигали Шаймуратов.

По словам Салавата Хамидуллина, руководитель региона поставил перед журналистом масштабные задачи, к реализации которых он приступает в новом качестве. Однако это не грозит передаче «Историческая среда», которая также будет выходить на телеканале с его участием.

— Мне тесно заниматься этими вопросами в статусе журналиста, поэтому я буду заниматься ими в новом общественно-научном статусе. Буду работать несколько шире телевизионной деятельности, — отметил публицист.