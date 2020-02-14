На обучение молодых мам в Башкирии направят 75 миллионов рублей

Участники заседания утвердили порядок предоставления юрлицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета республики на организацию переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Такого рода обучение предусмотрено региональным проектом «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

— Эти механизмы для обучения подразумевают переобучение и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, выдачу образовательных сертификатов и субсидирование работодателей, — пояснила вице-премьер — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. — В 2019 году за счет средств регионального бюджета обучение прошли 545 женщин.